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Ralph Hasenhüttl: Deplasmanda böyle bir atmosferi ilk kez yaşayınca takım için de iyi olmuyor

Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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İşte Ralph Hasenhüttl'in açıklamaları;

"Mağlubiyetle ilgili konuşan Ralph Hasenhüttl "Bence atmosfere karşı kaybettik. Bu sadece ikinci Devler Ligi maçımız. İlk yarı bizim için çok zorlu geçti. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Alıştığımız düzenimizi bozdular. Böylesine önemli bir yerde oynamak oyuncularıma ders oldu. Bizim açımızdan iyi oldu" dedi."

"Beşiktaş stadındaki atmosferle ilgili sözlerine devam eden Ralph Hasenhüttl, "Avrupa'da tecrübe sahibi olmak istiyoruz ama deplasmanda böyle bir atmosferi ilk kez yaşayınca takım için de iyi olmuyor. Çok genç bir ekibiz. Pozisyonları değerlendiremedik, ama buradan çok ders çıkardık. Kaybettik ama bu bize iyi bir ders oldu" diye konuştu."

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