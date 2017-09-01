Ramil Guliyev Diamond League Brüksel ayağında 3. oldu

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in (Diamond League) Brüksel ayağında erkekler 200 metrede üçüncü oldu. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen turnuvada milli sporcu, erkekler 200 metre yarışında 20.02'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Ramil Guliyev, 200 metrede bu sezon en iyi derecesini yaptı.

Yarışı ABD'li Noah Lyles 20.00'lık derecesiyle birinci, aynı ülkeden Ameer Webb ise 20.01'lik zamanlamasıyla ikinci sırada tamamladı. Ramil Guliyev, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya elde etmişti. Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.

AA