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Ramil Guliyev madalyasını aldı

Ramil Guliyev, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1'inci geldiği 200 metre finalinin madalyasını aldı.

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Ramil Guliyev, Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizim Şampiyonası 200 metre finalinde 19.76'lık derecesiyle hem yeni Türkiye rekorunun hem de altın madalya'nın sahibi oldu.

Bugün düzenlenen seremoniyle İsviçreli Alex Wilson bronz, Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake gümüş ve Ramil Guliyev altın madalyalarını aldı. 

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