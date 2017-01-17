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Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez neşteri!

Gaziantepspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Angan, Fatau, Anton ve Van Hintum kadro dışı kaldı.

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Antalyaspor maçı sonrasında alınan galibiyetle birlikte küplere binen İbrahim Üzülmez, takıma neşteri vurdu. Gözden düşen Angan, Fatau, Anton ve Van Hintum'un kadro dışı bırakılması için yönetime rapor sunan Üzülmez, bu oyuncuları bugünki idmana da çıkarmadı.
 
 
Yönetim ise Üzülmez'in raporunu onaylayarak futbolcuları kadro dışı bıraktı.

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