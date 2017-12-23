Real Madrid - Barcelona: 0-3

Futbol dünyasının en büyük derbisi olarak gösterilen Real Madrid - Barcelona maçı yani El Clasico, İspanya'nın başkenti Madrid'de Santiago Bernabeu Stadı'nda oynandı.

İlk düdüğünden itibaren dünyanın nefesini tutup mücadelede henüz 2. dakikada Real Madrid gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gelen ortaya kafayı vuran Cristiano Ronaldo, topu ağlara gönderdi fakat ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Hızlı başlayan karşılaşmanın ilk bölümlerinde ev sahibi Real Madrid büyük baskı kurdu. Gol çıkmayan mücadelenin ilk 45 dakikasına yaptığı kritik müdahalelerle Pique damga vurdu. Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıda sahaya Barcelona büyük baskıyla başladı. 54. dakika çıktığı kontra atakta Madrid defansını eksik yakalayan Barcelona, Sergi Roberto'nun asistinde Suarez'in golüyle öne geçti. Bu golün etkisiyle baskısını arttıran Barcelona, 64. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde ağlara doğru giden topa eliyle müdahale eden Casemiro, penaltıya sebebiyet verirken bir de kırmızı kart gördü. Beyaz noktada topun başına geçen Messi de farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2 farklı geriye düşen Real Madrid, 10 kişi kalmasına rağmen ligden kopmamak adına ataklarını arttırdı. Üst üste Barça kalesinde pozisyon yakalayan Madrid ekibi kaleci Ter Stegen'i bir türlü geçemedi. 90+3'de sahneye çıkan Vidal ise perdeyi kapatan golü attı ve Madrid'e şok darbeyi vurdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca El Clasico'nun galiba 3-0'lık skorla Barcelona oldu.

Bu sonuçla Barcelona puanını 45'e yükseltirken en yakın rakibi Atletico Madrid'e 9 puan, 31 puanda kalan Real Madrid'e ise 14 puan fark atarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

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