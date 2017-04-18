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Real Madrid - Bayern Münih maçında 'Aziz Yıldırım istifa' pankartı

Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Santiago Bernabeu tribününde 'Aziz Yıldırım İstifa' pankartı açıldı.

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Süper Lig'de 2 sezondur şampiyon olamayan ve bu sezonda da lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisine düşerek lige havlu atan Fenerbahçe'de, Başkan Aziz Yıldırım'a tepkiler dinmiyor. Özellikle Genç Fenerbahçeliler grubunun başını çektiği Yıldırım muhalifi taraftarlar, fırsat buldukları her alanda Yıldırım'ı istifaya davet ediyor.  
 
Son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde  Real Madrid'in evinde Bayern Münih'i konuk ettiği müsabakanın öncesinde, Santiago Bernabeu tribününde "Aziz Yıldırım İstifa" yazan pankart açıldı.

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