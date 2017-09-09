Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Real Madrid: 1 Levante: 1

İspanya 1. Futbol Ligi La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid sahasında Levante ile 1-1 berabere kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırmızı kart cezalısı Cristiano Ronaldo'dan yoksun maça çıkan Real Madrid 12. dakikada Ivan Mendonza'nın attığı golle Barnebau'de geriye düştü. 

Golün şokunu attıktan sonra rakip kaleye gol için yüklenen Real, 36. dakikada Lucas Vazquez'in kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği sağladı. İlk yarıda bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda real Madrid skoru lehine çevirmek için ataklarını sıklaştırırken, konuk ekip Levante kontra ataklarla gol aradı. 89. dakikada Real Madrid'de Marcelo direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 

Bu sonuçla ligde bir galibiyeti bulunan Real Madrid ikinci beraberlini aldı! Real Madrid ve Levante maç sonunda 5 puana ulaştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım tünel açılışında araba kullandı

Başbakan Yıldırım tünel açılışında araba kullandı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA