Real Madrid, 100 milyon Euro'ya transfer ettiği Gareth Bale'ı gözden çıkardı

Real Madrid'in, Galli yıldızı Gareth Bale'i göndererek yerine Milan'dan Suso'yu transfer edeceği öne sürüldü.

The Guardian'da yer alan haberde; Real Madrid'in Suso için Milan'a serbest kalma bedeli olan 40 milyon euro'yu ödeyeceği, Bale'i ise önceliği Milan'a vererek 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığı elden çıkaracağı yazıldı. Milan'ın bu parayı verememesi durumunda, 100 milyon euro'yu veren herhangi bir kulübe Bale'in gönderileceği belirtildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in özel isteğiyle transfer edilen ve takımda tutulan Gareth Bale'in 2013'ten bu yana tam 13 kez sakatlandığı ve tribünlerden de büyük tepki çektiği bilgisi verildi.

Tottenham'dan 101 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Gareth Bale, 5. sezonuna girerken çıktığı 105 maçta 56 gol atıp 37 asist yaptı.

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