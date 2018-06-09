Real Madrid açıkladı! Ronaldo'nın bonservis bedeli 200 milyon euro

İspanyol devi Real Madrid ile geçtiğimiz gün yeni sözleşme için görüşen ancak istediği kontratı alamayan Cristiano Ronaldo’nun geleceği belli oluyor. Başkent ekibi, 2021 yılında sözleşmesi bitecek Portekizli süperstarı satışa çıkardı.

İspanyol Marca Gazetesi’nde yer alan habere göre, 1 milyar Euro (5.3 milyar TL) verildiği takdirde serbest kalır maddesine sahip olan 33 yaşındaki futbolcu için istenen bonservis bedeli en az 200 milyon Euro (1 milyar TL) olarak belirlendi.