Real Madrid Atletico Madrid Maçı AZ TV İdman TV Canlı İzle 2018 UEFA Süper Kupa Maçları Şifresiz Canlı İzle

Real Madrid Atletico Madrid maçı AZ TV İdman TV şifresiz Canlı İzlenecek. UEFA Süper Kupa maçları kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Atletico Madrid maçı bu akşam AZ TV ve İdman TV'den yayınlanacak mı? Futbolseverler ise Real Madrid Atletico Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? gibi detayları araştırıyor. İşte Real Madrid Atletico Madrid maçı şifresiz AZ TV İdman TV canlı izle linki ile ilgili aradıklarınız. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan tek kulüp Real Madrid, aynı başarıyı UEFA Süper Kupa'da da yakalamayı hedefliyor. Son 2 yılın şampiyonu Real Madrid, bunu başarırsa 1989 ve 1990'da kupayı kaldıran Milan ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek. Real Madrid ayrıca kupayı 5. defa müzesine götürerek Barcelona ve Milan'ın paylaştığı UEFA Süper Kupa'yı en fazla kazanan kulüp rekoruna da ortak olmak istiyor. Çıktığı son 4 maçta da (2002, 2014, 2016, 2017) kupayı kaldıran Real Madrid, 1998 ve 2000'de ise kaybeden taraftı. Atletico Madrid ise tarihindeki 2 Süper Kupa karşılamasından da (2010, 2012) galip ayrıldı. Real Madrid Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. Real Madrid Atletico Madrid maç skoru ve Canlı İzleme linkleri ve Real Madrid Atletico Madrid maçı şifresiz veren kanalları araştırılan konular arasında. Real Madrid Atletico Madrid periscope Canlı İzleme linki ve tüm şifresiz veren kanalları bu haberimizde derledik. Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki 2018 UEFA Süper Kupa maçında, kupa tarihinde ilk kez aynı kentin takımları karşılaşacak. İlk defa 1972'de düzenlenen ve 1998'den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa'da, 7. kez de aynı ülkeden kulüpler karşı karşıya gelecek. İşte Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izleme linkleri

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Real Madrid-Atletico Madrid müsabakası CBC Sport Azerbaycan kanalından canlı izlenebilecek.

Real Madrid Atletico Madrid Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Estonya'nın Talinn şehrinde oynanacak olan Süper Kupa maçı, İspanyol taraftarları ağırlayacak. Karşılaştıkları son 10 karşılaşmanın 5'inden beraberlikle ayrılan İspanyol ekipleri, bu kez Avrupa'nın en büyük kupası için mücadele edecek.



Muhtemel 11'ler



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Asensio, Isco, Bale, Benzema



Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Niguez, Partey, Koke, Lemar, Costa, Griezmann

Real Madrid Atletico Madrid Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Estonya'nın Talinn şehrinde oynanacak olan Süper Kupa maçı, İspanyol taraftarları ağırlayacak. Karşılaştıkları son 10 karşılaşmanın 5'inden beraberlikle ayrılan İspanyol ekipleri, bu kez Avrupa'nın en büyük kupası için mücadele edecek. Real Madrid Atletico Madrid maçı futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Milyonlarca kişinin yakından takip edeceği bu mücadele birçok ülkede canlı yayınlanacak. Ligde karşılaştıkları son iki mücadeleyi beraberlikle tamamlayan Madrid ekipleri, bu kez derbi mücadelesini binlerce kilometre uzakta gerçekleştirecek



Ronaldo’suz ilk final



Eflatun-Beyazlılar 2009/2010 sezonunda Manchester United’tan transfer ettiği Cristiano Ronaldo önderliğinde çıktığı finallerde 13 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı. Los Galacticos şimdi ise CR7’siz ilk final maçına çıkacak.





REAL REKORLAR İÇİN SAHADA



UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan tek kulüp Real Madrid, aynı başarıyı UEFA Süper Kupa'da da yakalamayı hedefliyor. Son 2 yılın şampiyonu Real Madrid, bunu başarırsa 1989 ve 1990'da kupayı kaldıran Milan ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek. Real Madrid ayrıca kupayı 5. defa müzesine götürerek Barcelona ve Milan'ın paylaştığı UEFA Süper Kupa'yı en fazla kazanan kulüp rekoruna da ortak olmak istiyor.



Çıktığı son 4 maçta da (2002, 2014, 2016, 2017) kupayı kaldıran Real Madrid, 1998 ve 2000'de ise kaybeden taraftı.



Atletico Madrid ise tarihindeki 2 Süper Kupa karşılamasından da (2010, 2012) galip ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 10. RANDEVU



Real Madrid ile Atletico Madrid, UEFA organizasyonlarında daha önce 9 defa karşılaştı. Bu maçların 5'ini Real Madrid, 2'sini Atletico Madrid kazandı. 2 karşılaşma da berabere bitti. Real Madrid 14, Atletico Madrid ise 7 gol attı.

İki kulüp arasında 219 resmi maç oynandı. Madrid derbilerinin 109'unda Real, 55'inde Atletico sahadan galip ayrıldı. Taraflar 55 müsabakada yenişemedi. Real Madrid 365, Atletico Madrid ise 276 defa fileleri havalandırdı.



REAL MADRİD'İN İSPANYOLLARLA 23. MAÇI



Real Madrid, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 22 karşılaşma oynadı. Bunların 12'sini kazanan eflatun-beyazlılar, 6 kez berabere kaldı, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Real Madrid, bu maçlarda 45 gol atıp kalesinde 21 gol gördü.



ATLETİCO MADRİD'İN İSPANYOLLARLA 22. MAÇI



İspanyol takımlarıyla 21 defa karşılaşan Atletico Madrid, bunların 9'unu kazandı. 7 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibinin, 5 maçı da berabere bitti. Atletico Madrid, bu müsabakalarda 28 gol attı ve 24 gol yedi.



Real Madrid'te son durum



Zinedine Zidane ile yollarını ayıran ve yeni sezona Julen Lopetegui yönetiminde hazırlanan Real Madrid dört hazırlık maçına çıkarken, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İlk hazırlık maçında Manchester United'a 2-1 yenilen Eflatun-Beyazlılar, ardından Juventus'u 3-1, Roma'yı 2-1, Milan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sezon öncesinde Real Madrid'in en büyük kaybı şüphesiz Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılarak Juventus'a transferi oldu. Takımın itici gücü olan Ronaldo'nun yokluğunda nasıl bir sezon geçireceği merak ediliyor. Real Madrid'te Ronaldo'nun dışında şu isimlerle yollar ayrıldı: Omar Mascarell (Schalke 04), Lucas Torro (Eintracht Frankfurt), Philipp Lienhart (Freiburg), Mateo Kovacic (Chelsea-Kiralık), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund-Kiralık), Theo Hernandez (Real Sociedad-Kiralık) Real Madrid'in bu yaz döneminde en dikkat çeken transferi Chelsea'nin kalecisi Thibaut Courtois olurken, Flamengo'dan Vinicius Junior, Real Sociedad'tan Alvaro Odriozola, Zorya Luhansk'tan Andriy Lunin takıma katılan diğer isimler oldu.

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Real Madrid-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İtalyan ekipleri Milan ile Sampdoria 1990, Parma ile Milan 1993, İspanyol temsilcileri Barcelona ile Sevilla 2006 ve 2015, Real Madrid ile Sevilla 2014 ve 2016 yıllarında Süper Kupa için mücadele etti. 1990'da Milan, Sampdoria'yı 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993'te ilk maçı 1-0 kaybeden Parma, rövanşı uzatmalar sonunda 2-0 kazanarak kupaya uzandı. 2006'da Sevilla, Barcelona'yı 3-0, 2014'te Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 2015 ve 2016 şampiyonları uzatmalarda belli oldu. 2015'te Barcelona, Sevilla'yı 5-4, 2016'da da Real Madrid, Sevilla'yı 3-2 yendi. 2018 ise aynı kentin takımlarının karşılaşacağı ilk UEFA Süper Kupa maçı olarak tarihe geçecek.



REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?



Real Madrid Atletico Madrid maçının ne yazıkki Türkiye’de resmi bir yayıncısı yok. Türkiye'de yayının bulunmadığı dev final saat 22.00’da başlayacak. Canlı skor olarak star.com.tr'den canlı takip edilebilecek…

Süper Kupa mücadelesi kapsamında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid'le karşılaşacak. Estonya'da oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak olacak.

Real Madrid-Atletico Madrid maçı ile büyük heyecan yaşanacak. Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı Atletico Madrid, UEFA Süper Kupası için karşı karşıya gelecek. 15 Ağustos Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de Estonya'nın başkenti Tallinn'de A Le Coq Arena'da oynanacak maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Real Madrid ile Atletico Madrid, UEFA organizasyonlarında daha önce 9 defa karşılaştı. Bu maçların 5'ini Real Madrid, 2'sini Atletico Madrid kazandı. 2 karşılaşma da berabere bitti. Real Madrid 14, Atletico Madrid ise 7 gol attı.



İki kulüp arasında 219 resmi maç oynandı. Madrid derbilerinin 109'unda Real, 55'inde Atletico sahadan galip ayrıldı. Taraflar 55 müsabakada yenişemedi. Real Madrid 365, Atletico Madrid ise 276 defa fileleri havalandırdı.







REAL MADRİD'İN İSPANYOLLARLA 23. MAÇI



Real Madrid, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 22 karşılaşma oynadı. Bunların 12'sini kazanan eflatun-beyazlılar, 6 kez berabere kaldı, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Real Madrid, bu maçlarda 45 gol atıp kalesinde 21 gol gördü. İspanyol takımlarıyla 21 defa karşılaşan Atletico Madrid, bunların 9'unu kazandı. 7 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibinin, 5 maçı da berabere bitti.



Atletico Madrid, bu müsabakalarda 28 gol attı ve 24 gol yedi.

Real Madrid'te son durum



Zinedine Zidane ile yollarını ayıran ve yeni sezona Julen Lopetegui yönetiminde hazırlanan Real Madrid dört hazırlık maçına çıkarken, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İlk hazırlık maçında Manchester United'a 2-1 yenilen Eflatun-Beyazlılar, ardından Juventus'u 3-1, Roma'yı 2-1, Milan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Sezon öncesinde Real Madrid'in en büyük kaybı şüphesiz Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılarak Juventus'a transferi oldu. Takımın itici gücü olan Ronaldo'nun yokluğunda nasıl bir sezon geçireceği merak ediliyor. Real Madrid'te Ronaldo'nun dışında şu isimlerle yollar ayrıldı:



Omar Mascarell (Schalke 04), Lucas Torro (Eintracht Frankfurt), Philipp Lienhart (Freiburg), Mateo Kovacic (Chelsea-Kiralık), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund-Kiralık), Theo Hernandez (Real Sociedad-Kiralık)



Real Madrid'in bu yaz döneminde en dikkat çeken transferi Chelsea'nin kalecisi Thibaut Courtois olurken, Flamengo'dan Vinicius Junior, Real Sociedad'tan Alvaro Odriozola, Zorya Luhansk'tan Andriy Lunin takıma katılan diğer isimler oldu.



Atletico Madrid'te son durum



Diego Simeone ile yoluna devam eden Atletico Madrid, hazırlık döneminde 5 hazırlık maçı yaparken, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı. İlk hazırlık maçında Arsenal'le 1-1 berabere kalan takım, Paris Saint-Germain'e 3-2 yenildi. Ardından Stuttgart ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, Cagliari'yi ise 1-0 yendi. Simeone'nin öğrencileri son hazırlık maçında Inter'e 1-0 yenildi.



Atletico Madrid transferde genç isimlere ağırlık verdi. Thomas Lemar (Monaco), Rodri (Villareal), Nikola Kalinic (Milan), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Jonny Castro (Celta Vigo), Antonio Adan (Real Betis), Gelson Martins (Sporting Lizbon) takıma katılan isimler oldu.



Diğer yandan Kevin Gameiro (Valencia), Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers), Pierre Kunde (Mainz 05), Sime Vrsaljko (Inter-Kiralık), Emiliano Velazquez (Rayo Vallecano), Gabi (Al Sadd), Fernando Torres (Sagan Tosu), Bernard Mensah (Kayserispor-Kiralık), Axel Werner (SD Huesca-Kiralık), Andre Moreira (Aston Villa-Kiralık), Jonny Castro (Wolverhampton Wanderers-Kiralık), Luciano Vietto (Fulham-Kiralık) takımdan ayrıldı.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki 2018 UEFA Süper Kupa maçında, kupa tarihinde ilk kez aynı kentin takımları karşılaşacak.

İlk defa 1972'de düzenlenen ve 1998'den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa'da, 7. kez de aynı ülkeden kulüpler karşı karşıya gelecek.



İtalyan ekipleri Milan ile Sampdoria 1990, Parma ile Milan 1993, İspanyol temsilcileri Barcelona ile Sevilla 2006 ve 2015, Real Madrid ile Sevilla 2014 ve 2016 yıllarında Süper Kupa için mücadele etti.



1990'da Milan, Sampdoria'yı 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993'te ilk maçı 1-0 kaybeden Parma, rövanşı uzatmalar sonunda 2-0 kazanarak kupaya uzandı.



2006'da Sevilla, Barcelona'yı 3-0, 2014'te Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 2015 ve 2016 şampiyonları uzatmalarda belli oldu. 2015'te Barcelona, Sevilla'yı 5-4, 2016'da da Real Madrid, Sevilla'yı 3-2 yendi.



2018 ise aynı kentin takımlarının karşılaşacağı ilk UEFA Süper Kupa maçı olarak tarihe geçecek.



REAL REKORLAR İÇİN SAHADA



UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan tek kulüp Real Madrid, aynı başarıyı UEFA Süper Kupa'da da yakalamayı hedefliyor. Son 2 yılın şampiyonu Real Madrid, bunu başarırsa 1989 ve 1990'da kupayı kaldıran Milan ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek.

Real Madrid ayrıca kupayı 5. defa müzesine götürerek Barcelona ve Milan'ın paylaştığı UEFA Süper Kupa'yı en fazla kazanan kulüp rekoruna da ortak olmak istiyor.



Çıktığı son 4 maçta da (2002, 2014, 2016, 2017) kupayı kaldıran Real Madrid, 1998 ve 2000'de ise kaybeden taraftı.

Atletico Madrid ise tarihindeki 2 Süper Kupa karşılamasından da (2010, 2012) galip ayrıldı.



AVRUPA KUPALARINDA 10. RANDEVU



Real Madrid ile Atletico Madrid, UEFA organizasyonlarında daha önce 9 defa karşılaştı. Bu maçların 5'ini Real Madrid, 2'sini Atletico Madrid kazandı. 2 karşılaşma da berabere bitti. Real Madrid 14, Atletico Madrid ise 7 gol attı.

İki kulüp arasında 219 resmi maç oynandı. Madrid derbilerinin 109'unda Real, 55'inde Atletico sahadan galip ayrıldı. Taraflar 55 müsabakada yenişemedi. Real Madrid 365, Atletico Madrid ise 276 defa fileleri havalandırdı.



REAL MADRİD'İN İSPANYOLLARLA 23. MAÇI



Real Madrid, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 22 karşılaşma oynadı.



Bunların 12'sini kazanan eflatun-beyazlılar, 6 kez berabere kaldı, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Real Madrid, bu maçlarda 45 gol atıp kalesinde 21 gol gördü.



ATLETİCO MADRİD'İN İSPANYOLLARLA 22. MAÇI



İspanyol takımlarıyla 21 defa karşılaşan Atletico Madrid, bunların 9'unu kazandı. 7 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibinin, 5 maçı da berabere bitti.



Atletico Madrid, bu müsabakalarda 28 gol attı ve 24 gol yedi.





Atletico Madrid'te son durum



Diego Simeone ile yoluna devam eden Atletico Madrid, hazırlık döneminde 5 hazırlık maçı yaparken, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı. İlk hazırlık maçında Arsenal'le 1-1 berabere kalan takım, Paris Saint-Germain'e 3-2 yenildi. Ardından Stuttgart ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, Cagliari'yi ise 1-0 yendi. Simeone'nin öğrencileri son hazırlık maçında Inter'e 1-0 yenildi. Atletico Madrid transferde genç isimlere ağırlık verdi. Thomas Lemar (Monaco), Rodri (Villareal), Nikola Kalinic (Milan), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Jonny Castro (Celta Vigo), Antonio Adan (Real Betis), Gelson Martins (Sporting Lizbon) takıma katılan isimler oldu. Diğer yandan Kevin Gameiro (Valencia), Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers), Pierre Kunde (Mainz 05), Sime Vrsaljko (Inter-Kiralık), Emiliano Velazquez (Rayo Vallecano), Gabi (Al Sadd), Fernando Torres (Sagan Tosu), Bernard Mensah (Kayserispor-Kiralık), Axel Werner (SD Huesca-Kiralık), Andre Moreira (Aston Villa-Kiralık), Jonny Castro (Wolverhampton Wanderers-Kiralık), Luciano Vietto (Fulham-Kiralık) takımdan ayrıldı.