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Real Madrid avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1. maçında Real Madrid ile Napoli karşı karşıya geldi. Karşılaşma Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 1. maçında Real Madrid sahasında Napoli'yi konuk etti. İspanya ekibi Real Madrid, italyan temsilci Napoli'yi evinde 3-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
 
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Benzema, 49. dakikada Kross, 53. dakikada da Casemiro kaydetti. Napoli'nin tek golü ise 8. dakikada yıldız golcü İnsigne'den geldi.
 
Napoli - Real Madrid son 16 turu 2. maçı 7 Mart 2017 tarihinde oynanacak.

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