Real Madrid Barcelona canlı yayın şifresiz veren kanallar

İspanya La Liga’da derbi haftası! Real Madrid Barcelona canlı yayın merakla bekleniyor. Real Madrid Barcelona şifresiz veren kanallar listesi haberimizde bulunuyor. Bein Sports canlı yayın ile Real Madrid Barcelona izle. La Liga’nın zirvesinde Real Madrid bir maç eksiğiyle Barcelona’nın 3 puan önünde bulunuyor. Şampiyonluk isteyen Barcelona bu maçta mutlak galibiyeti hedefliyor. Real Madrid ise puan avantajını korumayı amaçlıyor. İşte, nefes kesecek maçın canlı yayın linki.

Real Madrid, Barcelona muhtemel 11'ler

Real Madrid: Kiko Casilla, Pepe, Nacho, Marcelo, Sergio Ramos, Casemiro, Isco, James Rodriguez, Cristiano Ronalo, G. Bale, Benzema

Barcelona: T. Stegen, Mascherano, Pique, Umtiti, Rafinha, Rakitic,Arda, İniesta, Neymar, Messi, Suarez

Real Madrid, Barcelona maçı şifresiz veren kanallar listesi

Klik Sport

Fox Soccer 2GO

O2TV Football

Sport Tv 1 (Portugal)

Eir Sport 2

Arena Sport 3 HD (Cro)

beIN Max 7 (Espana)

beIN Sports France 3 HD

BT Sport Extra 2 HD

Digi Sport 5 (Svk)

Sky Sport 4 (Germany)

Sport 2 (Hungary)

SuperSport 5 Za

Sport Tv 1 (Portugal)

SuperSport Maximo 1

TV3 Sport 1 (den)

Viasat Football Sweden

Viasat Football Norway

ViaPlay (denmark)

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

ViaPlay (sweden)

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

ARDA TURAN OYNAYACAK MI?

İspanya La Liga'da 33'üncü hafta El Clasico heyecanına sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak dev karşılaşma tüm dünyada dört gözle bekleniyor. Efsane futbolcusu Zinedine Zidane'ın teknik adamlığındaki Real Madrid ligde ve Avrupa'da müthiş bir sezon geçiriyor.

şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Bayern Münih'i eleyerek yarı finale yükselen Madrid, ligde de en yakın takipçisi Barcelona'nın bir maç eksiğine rağmen 3 puan önünde yer alıyor.

El Clasico'yu kazanması halinde maç eksiğiyle 6 puanlık bir avantaj yakalayacak olan Real Madrid, ikili averajda da rakibine üstünlük sağlamış olacak. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Camp Nou'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Real Madrid evindeki maçı kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atarak Barcelona'yı demoralize etmenin planını kuruyor.

Ligde 32 haftada 72 puan toplayan ve Madrid ekibinin arkasından 2'inci sırada bulunan Barcelona'da işler iyi gitmiyor. Temsilcimiz Arda Turan'ın da formasını giydiği Barcelona, hafta içinde 3-0'ın rövanşında Juventus'la sahasında 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Ligde Real Madrid'i yenerek hem zirveye ortak olmanın planını yapan Barça hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı şoku üzerinden atmak istiyor.

Karşılaşmayı kazanması halinde ikili averajda da avantajı eline geçirecek olan Barcelona, Real Madrid'in eksik olan maçında hata yapmasını bekleyecek. Tüm dünyanın ekranlara kilitleneceği Real Madrid - Barcelona maçı 23 Nisan Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Santiago Bernebau'da oynanacak mücadele beIN Sport 3 kanalından izlenecek. Kritik karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.