Real Madrid Bayern Münih'i ikinci yarıda yıktı!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih sahasında Real Madrid'i konuk etti.
İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Lahm, Boateng, Martinez, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Thiago, Robben, Ribery, Müller
Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Ronaldo
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