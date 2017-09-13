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Real Madrid Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

La Liga devi Real Madrid, Brezilyalı sol beki Marcelo’nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

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Real Madrid, Marcelo'nun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Brezilyalı yıldızın imza töreninin ise perşembe günü düzenleneceği duyuruldu.

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