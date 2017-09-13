Real Madrid Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı
La Liga devi Real Madrid, Brezilyalı sol beki Marcelo’nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.
Real Madrid, Marcelo'nun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Brezilyalı yıldızın imza töreninin ise perşembe günü düzenleneceği duyuruldu.
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