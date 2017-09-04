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Real Madrid, Fernando Alonso'yu onur üyesi ilan etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Formula 1'in İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu onur üyesi ilan etti.

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Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen tören ile kulübün onur üyesi  unvanını alan Alonso, yaptığı konuşmada, "Benim için çok özel bir gün. Çünkü  doğduğumdan beri Madrid taraftarıyım. Babam koyu bir Real Madridliydi. Kaleciydi  ve ailede her zaman futbol konuşulurdu." ifadelerini kullandı.
 
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise Alonso'nun tartışılmaz bir  yetenek olduğunu belirterek, "Bu unvan, tüm zamanların en iyi sporcularından ve  bizden birine karşı minnetimizin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2005 ve 2006 yıllarında zirveye çıkan  Alonso'nun yanı sıra tenisçi Rafael Nadal, golfçü Sergio Garcia ve tenor Placido  Domingo'ya da Real Madrid tarafından onur üyeliği verilmişti.

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