Real Madrid, Harry Kane için 200 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Real Madrid, Tottenham'da yıldızı parlayan Harry Kane'e gözünü dikti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid 24 yaşındaki İngiliz yıldız için kesenin ağzını açtı.

Haberde Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, Kane için Tottenham'ın belirlediği 200 milyon euroluk bedeli ödemeye hazır olduğu yazılırken, sezona muhteşem giriş yapan İngiliz golcüyü Zinedine Zidane'ın da kadroda görmek istediği kaydedildi.

Karim Benzema'nın sık sakatlanması ve Morata'nın satılmasının ardından takımda doğan forvet ihtiyacını gidermek isteyen İspanyol ekibinin, Kane için istenen 200 milyon euro'yu rahatlıkla ödeyebileceği iddia edildi.

28 Şubat 2016'dan bu yana çıktığı Premier Lig maçlarında tam 44 gol atarak, bu alandaki en yakın rakibi Sergio Aguero'ya 8 gollük bir fark atan Kane, bu sezon ise daha şimdiden tüm kupalarda 11 gol kaydetti.

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