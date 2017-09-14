Real Madrid, Isco'nun serbest kalma bedelini belirledi
Real Madrid, Isco'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Başarılı orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesi 700 milyon Euro olarak belirlendi.
La Liga ekibi Real Madrid, İspanyol oyuncusu Isco'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Başarılı orta saha oyuncusunun yıllık kazancı 6 milyon euro, serbest kalma maddesi ise 700 milyon Euro olarak belirlendi.
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