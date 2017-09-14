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Real Madrid, Isco'nun serbest kalma bedelini belirledi

Real Madrid, Isco'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Başarılı orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesi 700 milyon Euro olarak belirlendi.

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La Liga ekibi Real Madrid, İspanyol oyuncusu  Isco'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Başarılı orta saha oyuncusunun yıllık kazancı 6 milyon euro, serbest kalma maddesi  ise 700 milyon Euro olarak belirlendi.

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