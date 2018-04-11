Real Madrid, Juventus'a 3-1 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında son iki yılın şampiyonu Real Madrid, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği İtalyan devi Juventus'u evinde konuk etti. 3-0'ı yakalayan Juventus, hakem Michael Oliver'ın maçın son dakikasında çaldığı penaltı düdüğüyle yıkıldı. Penaltıyı gole çeviren Ronaldo takımını yarı finale taşıdı.

Santiago Barnebau Stadı'nda oynanan karşılaşmada Juventus'un gollerini 2. ve 37. dakikada Mario Mandzukic, 60. dakikada Blaise Matuidi kaydetti. Maç uzatmaya gideceği sırada Real Madrid'in 90+3'te yakaladığı penaltıyı gole çeviren Ronaldo maçın uzamasına engel oldu. Öte yandan penaltı itirazları sırasında Juventus kaptanı Gianluigi Buffon kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Higuain oyundan çıkarken yerine ise yedek kaleci Wojciech Szczesny dahil oldu.