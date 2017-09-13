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Real Madrid, Leipzig'te oynadığı futbolla beğeni toplayan Timo Werner'e kancayı taktı

Leipzig formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Alman forvet Timo Werner’i izlemeye aldı.

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2017 yazında Alvaro Morata ve Mariano Diaz’ı satan Real Madrid önümüzdeki yıllarda forvet rotasyonunda sorun yaşamamak için çalışmalara başladı.

Bu sezon Bundesliga’da 3 maçta 3 gol kaydeden Timo Werner’i gündemine alan Eflatun Beyazlılar’ın, 21 yaşındaki forvet için Ocak ayı transfer döneminde harekete geçeceği öğrenildi.

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