Real Madrid, Leipzig'te oynadığı futbolla beğeni toplayan Timo Werner'e kancayı taktı
Leipzig formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Alman forvet Timo Werner’i izlemeye aldı.
2017 yazında Alvaro Morata ve Mariano Diaz’ı satan Real Madrid önümüzdeki yıllarda forvet rotasyonunda sorun yaşamamak için çalışmalara başladı.
Bu sezon Bundesliga’da 3 maçta 3 gol kaydeden Timo Werner’i gündemine alan Eflatun Beyazlılar’ın, 21 yaşındaki forvet için Ocak ayı transfer döneminde harekete geçeceği öğrenildi.
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