Real Madrid, Manchester City'nin yıldızı Leroy Sane için 80 milyon Euro'yu gözden çıkardı Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Real Madrid'in Manchester City'nin genç yıldızı Leroy Sane için çılgın bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.