Real Madrid, Manchester City'nin yıldızı Leroy Sane için 80 milyon Euro'yu gözden çıkardı
Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Real Madrid'in Manchester City'nin genç yıldızı Leroy Sane için çılgın bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Bu yıl La Liga'da şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid, yaz transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen kulüplerin başında geliyor.
Son olarak İspanyol devinin Manchester City'de forma giyen sol kanat oyuncusu Leroy Sane'ye çılgın bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Manchester Evening News adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Zinedine Zidane'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Alman yıldız için Madrid devi tam 80 milyon euroluk teklif yapmaya hazır.
Pep Guardiola yönetiminde şampiyonluğa ulaşan City'nin 22 yaşındaki yıldızı, Premier Lig'de sezonun en iyi genç futbolcusu seçilmişti.
(Fanatik)
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