Real Madrid, Mbappe için 135 milyon euro'yu gözden çıkardı

ZİDANE OYNAMA GARANTİSİ VERDİ

L'Equipe ve Marca gazeteleri, Zidane’ın Mbappe ile görüşerek oynama garantisi verdiğini öğrenildi.

Haberlere göre Zidane, Mbappe'yi ikna etmek için gerekirse Ronaldo, Bale ve Benzema'dan oluşan forvet üçlüsünden birini takımdan gönderebileceği sözünü dahi verdi.

Marca gazetesi bu güvencelerin ardından 2018 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nın formasını giymek isteyen Mbappe'nin Real Madrid'e gitme seçeneğine çok daha sıcak baktığını okuyucularına aktardı.

135 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Eflatun-beyazlı yönetim, Mbappe transferi için Monaco'ya gerekirse 135 milyon euro ödeyerek, yeni bir transfer rekoru kırmaya hazır görünüyor.

Mbappe geride kalan sezonda Monaco formasıyla 26 gol atmış ve kulübünün 17 yıl aradan sonra ilk kez Fransa Ligi şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştı. Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale kadar yükselmişti.