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Real Madrid sağ beki Dani Carvajal'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Real Madrid, 25 yaşındaki İspanyol sağ beki Dani Carvajal'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.

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Real Madrid altyapısından çıkan, ardından Bayer Leverkusen'e transfer olan Carvajal, 2013 yılında 6.5 milyon euro'ya tekrar Real Madrid'e dönmüştü.

25 yaşındaki İspanyol futbolcu, bu sezon Real Madrid'in tüm maçlarında 90 dakika sahada kaldı.

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