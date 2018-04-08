Real Madrid sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı

La Liga'nın 31. haftasındaki derbide Real Madrid taraftarı önünde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Bernabeu'da Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi.

Real Madrid'in karşılaşmadaki tek golünü 53. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Atletico Madrid'in karşılaşmadaki golünü ise 57. dakikada Antoine Griezmann attı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 64'e çıkarırken, Atletico Madrid'in puanı 68 oldu.

La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid deplasmanda Malaga ile karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ise gelecek hafta sahasında Levante'yi konuk edecek.

(Sporx)