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Real Madrid Thibaut Courtois'i transfer etti

Chelsea, Thibaut Courtois'in transferi için Real Madrid ile anlaşıldığını açıkladı.

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İspanyol devi beklenen transferi açıkladı.

Real Madrid, İngiltere Premier Lig devi Cehlesea'de forma giyen Thibaut Courtois ile anlaştığını duyurdu.  Anlaşma dahilinde Mateo Kovacic kiralık olarak Chelsea'ye gönderildi. Thibaut Courtois için verilecek bonservis bedeli açıklanmadı.

Real Madrid kulübü resmi sitesinden duyurduğu transferde 26 yaşındaki kalecinin Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın eldiven ödülünü aldığına dikkat çekildi.

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