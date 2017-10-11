Real Madrid ve Barcelona kadrosundaki isimlerden Dünya Kupası'nda oynayamayacak üç futbolcudan biri de Arda Turan

Barcelona ve Real Madrid, Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası sırasında bu ülkede rahatlıkla bir El Clasico oynayabilir. İki takımın kadrosundaki futbolculardan sadece üç ismin milli takımları Dünya Kupası finallerine vize alamadı. Bunlardan biri Arda Turan... Diğerleri de Barcelona'nın Hollandalı kalecisi Jasper Cillessen ve Real Madrid ile Galler Milli Takımı'nın yıldızı Garerth Bale... Barcelona'dan Rakitic, Real Madrid'den Modric ve Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı ile Avrupa elemelerinde play-off oynayarak Dünya Kupası'na gitmeye çalışacaklar.

İspanya, Dünya Kupası finallerine vize aldığı için Real Madrid ve Barcelona'daki tüm İspanyol futbolcuların teorik olarak Rusya'ya gidebilmeleri mümkün. Yabancılara gelince...

Barcelona kadrosundaki Arda,Cillessen ve Rakitic dışındaki 13 yabancı şöyle: Ter Stegen (Almanya), Samuel Umtiti, Lucas Digne, Ousmane Dembele (Fransa); Nelson Semedo, Andre Gomes (Portekiz); Javier Mascherano, Lionel Messi (Arjantin); Thomas Vermaelen (Belçika), Paulinho, Rafinha (Brezilya); Luis Suarez (Uruguay).

Real Madrid'in Bale, Modric ve Kovacic hariç 10 yabancısını da ülke takımları Rusya vizesini aldılar: Keylor Navas (Kosta Rika), Toni Kroos (Almanya), Luca Zidane, Raphael Varane, Theo Hernandez, Karim Benzema (Fransa); Cristiano Ronaldo (Portekiz); Francisco Abalo (Arjantin); Marcelo, Casamiro (Brezilya).