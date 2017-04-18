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Zinedine Zidane: Bale Bayern Münih maçında yok

Real Madrid'in teknik direktörü Zidane, yıldız futbolcu Gareth Bale'in B.Münih maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

  • Goal
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane, zorlu maçta Gareth Bale'ın forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galli yıldız, geçtiğimiz hafta Bayern Münih ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve ligdeki 3-2'lik Sporting Gijon maçında da forma giyememişti.

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