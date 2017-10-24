Real Madrid'den Harry Kane açıklaması

Cadena Cope Radyosu'na konuşan Perez, Tottenham'lı yıldızın hayranı olmasına rağmen ünlü forvete forma giydirmenin mümkün olmadığını açıkladı.

Florentino Perez, Real Madrid teknik direktör Zinedine Zidane'ın da 'Komple bir futbolcu' olarak tanımladığı Kane için "Harry Kane'e imza attırmak aklımın ucundan bile geçmedi. O çok genç ve yetenekli bir futbolcu. Önünde çok parlak bir kariyer var ancak biz Benzema ve Diğer futbolculardan memnunuz. Tottenham'ın başkanına Kane'in fiyatını sormadım bile çünkü bir keresinde bana oyuncusunun 250 milyon Euro edeceğini söylemişti" ifadesini kullandı

(Beinsports)