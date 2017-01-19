Real Madrid'e Kral Kupası şoku

Bir karakter âbidesi

Akranları ve meslekdaşları arasında Osmanlı bakiyesi diyebileceğimiz bir silsilenin son halkası olan Orhan Okay Hoca da öldü. Onun ölümü normal bir ölüm değildir. Kendinden önceki bazı isimlerin bıraktığı boşluk gibi yeri doldurulamaz bir ölümdür.