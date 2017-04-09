Pepe'nin 2 kaburgası birden kırıldı
Dün Atletico Madrid ile oynanan maçta sakatlanan Pepe'nin 2 kaburgasının kırıldığı belirtildi.
İspanyol devi Real Madrid'de Pepe şoku...
La Liga'daki dün oynanan Atletico Madrid maçında sakatlanan Portekizli savunmacıdan kötü haber geldi... Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, hastanede tetkikleri yapılan Pepe'nin sol kaburgasındaki 7. ve 8. kemiklerde kırık meydana geldiği bildirildi.
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