Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Pepe'nin 2 kaburgası birden kırıldı

Dün Atletico Madrid ile oynanan maçta sakatlanan Pepe'nin 2 kaburgasının kırıldığı belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanyol devi Real Madrid'de Pepe şoku...

La Liga'daki dün oynanan Atletico Madrid maçında sakatlanan Portekizli savunmacıdan kötü haber geldi... Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, hastanede tetkikleri yapılan Pepe'nin sol kaburgasındaki 7. ve 8. kemiklerde kırık meydana geldiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA