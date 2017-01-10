Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Real Madrid'in genç yeteneği Odegaard Heerenveen'e kiralandı

Real Madrid 18 yaşındaki genç yıldızı Martin Odegaard'ı 1.5 yıllığına Hollanda ekibi Heerenveen'e kiraladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden  Heerenveen, Real Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Martin Odegaard'ı  basına tanıttı.
 
Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında, Norveçli futbolcu  Odegaard, kendisini 1,5 sezon boyunca kiralık olarak Hollanda temsilcisine  bağlayan sözleşmeye imza attı.
 
Toplantıda duygularını dile getiren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu,  "Futbolumu geliştirmek için en doğru kulübe geldim. Kalitemi gösterebilmek adına  iyi bir şans yakaladığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
 
Son yılların en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Odegaard,  2015'te 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Norveç'in Stromsgodset  takımından İspanyol temsilcisinin B takımı Real Madrid Castilla'ya transfer  olmuştu.
 
Real Madrid'te fazla forma şansı bulamayan 18 yaşındaki Odegaard, bu  sezon sadece bir İspanya Kral Kupası mücadelesinde forma şansı bulabilmişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışma anına ait görüntüler

Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışma anına ait görüntüler

Motor ev kendine hayran bıraktı

Motor ev kendine hayran bıraktı

İşte okulların tatil edildiği iller

İşte okulların tatil edildiği iller

Karaman'da bir evde yangın çıktı

Karaman'da bir evde yangın çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA