Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Real Madrid'in hedefi De Gea değil Thibaut Courtois

Chelsea'den ayrılmak isteyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois hakkında açıklamalarda bulunan menajeri Christophe Henrotay, Belçikalı kaleci için en iyi seçimin Real Madrid'd gitmek olduğunu ifade etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa'da bir flaş transfer daha gerçekleşmek üzere; Thibaut Courtois. Chelsea'den ayrılmak isteyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois hakkında açıklamalarda bulunan menajeri Christophe Henrotay, Belçikalı kaleci için en iyi seçimin Real Madrid'd gitmek olduğunu ifade etti.

50 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli bulunan Courtois hakkında açıklamalarda bulunan Christophe Henrotay, "Real Madrid, Chelsea'ye bir teklif sundu ve Chelsea'nin bu konuda bir anlayış göstermesi gerekiyor. Courtois için en iyi yol ailesinin yanına, İspanya'ya gitmek. Real Madrid'in bir teklifi var ve Chelsea'nin bu teklifi kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Chelsea menajeri Sarri ise konu hakkında yaptığı açıklamada, "Courtois şu anda Chelsea'nin kalecisi ve bizimle bir sözleşmesi var. Şu anda bizimle ancak gelecekte ne olur bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG çocukları zorla alıkoymaya devam ediyor

Terör örgütü PKK/YPG çocukları zorla alıkoymaya devam ediyor

Hakkari'deki tarihi medrese halkın kullanımına açılacak

Hakkari'deki tarihi medrese halkın kullanımına açılacak

Obez kedi 'Taci' diyete başlatıldı

Obez kedi 'Taci' diyete başlatıldı

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA