Real Madrid'in hedefi De Gea değil Thibaut Courtois

Avrupa'da bir flaş transfer daha gerçekleşmek üzere; Thibaut Courtois. Chelsea'den ayrılmak isteyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois hakkında açıklamalarda bulunan menajeri Christophe Henrotay, Belçikalı kaleci için en iyi seçimin Real Madrid'd gitmek olduğunu ifade etti.

50 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli bulunan Courtois hakkında açıklamalarda bulunan Christophe Henrotay, "Real Madrid, Chelsea'ye bir teklif sundu ve Chelsea'nin bu konuda bir anlayış göstermesi gerekiyor. Courtois için en iyi yol ailesinin yanına, İspanya'ya gitmek. Real Madrid'in bir teklifi var ve Chelsea'nin bu teklifi kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Chelsea menajeri Sarri ise konu hakkında yaptığı açıklamada, "Courtois şu anda Chelsea'nin kalecisi ve bizimle bir sözleşmesi var. Şu anda bizimle ancak gelecekte ne olur bilmiyorum" şeklinde konuştu.