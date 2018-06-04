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Real Madrid'in Sadio Mane ile prensipte anlaştığı iddia edildi

La Liga devi Real Madrid'in, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

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Üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Real Madrid, forvet hattını önemli bir isimle güçlendirmek için harekete geçti. 
 
France Football'un haberine göre Real Madrid, Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ile prensipte anlaşmaya vardı. Henüz Liverpool'la anlaşmayan Real Madrid bu transferi zamana yaymayı düşünse de, Galacticos'un bu yaz imza attıracağı ilk ismin Sadio Mane olacağı öğrenildi. 
 
Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı mücadele etmişti. (Habertürk)

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