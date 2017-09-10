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Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema 6 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Karim Benzema, dün oynanan Levante maçının 28.dakikasında bileğine ters basarak sakatlık geçirmişti.
 
Kulüp, Fransız yıldızın hafta arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde APOEL'e karşı forma giyemeyeceğini duyururken, İspanyol basınında çıkan haberlere göre golcü isim yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

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