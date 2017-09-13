Real Madridli Marco Asensio, bacağındaki kıl dönmesi sebebiyle bu akşamki APOEL maçında oynayamayacak
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını bugün APOEL'e karşı verecek. Devler Ligi'nin son şampiyonu Real'de Marco Asensio ilginç bir sebepten dolayı maçta forma giyemeyecek.
Real Madrid'in son dönemde yükselen yıldız Marco Asensio takımının ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yer alamayacak. Teknik direktör Zinedine Zidane, maç öncesi yaptığı açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun bacağında meydana gelen kıl dönmesi sebebiyle kadroda yer alamayacak. Zidane, Asensio'nun antrenmana çıkabilmesine rağmen maçta giyilen çorapları yukarı çekmesini önleyen bir yarasının olduğunu söyledi.
Yıldız oyuncunun maçı kaçırmasına sebep olan yaranın, bacaklarını traş ettikten sonra gözeneklerin enfeksiyon kapması nedeniyle oluştuğu bildirildi.
Ntvspor
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