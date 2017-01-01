Reina'ya gitmekten son dakikada vazgeçmiş
Galatasaray Odeabank'ın ABD'li oyuncusu Austin Daye, Reina'da rezervasyonunun olduğunu, ancak son anda iptal ettiğini söyledi.
Galatasaray Odeabank'ın basketbol oyuncusu Austin Daye, Reina'ya yapılan hain terör saldırısı sonrasında yaptığı paylaşımında, rezervasyonunu son dakikada iptal ettiğini söyledi.
Daye, "Dün gece Reina'da restoranda ve gece kulübünde yaşananlara hala inanamıyorum. Rezervasyonum vardı ve son dakikada iptal etmiştim. Tanrı'ya şükrediyorum ve 2017'de daha iyi, barış içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan değil, cani. Dualarım bu harika şehirdeki insanlar ve saldırıda zarar gören herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.
Praying for all the people I love and care about and especially the people around me rt now in my current city #Istanbul... what happened Last night at #Reina restaurant and night club is still unreal to me I booked reservations to go there then Cancelled last minute. I just thank god for my many blessings and pray for a better 🌎 with more Peace ✌🏽 in 2017!!! For a person to do what those terrorist did last night is inhuman and straight sickening. My constant prays will be with the families that where effected and everyone around this great city #Godbless Sevdiğim ve bakıma muhtaç tüm insanlar için ve özellikle benim çevremdeki insanlar için dua ediyorum Şu anda bulunduğum şehirimde #İstanbul'da ... neler oldu Geçen gece #Reina restoranında ve gece kulübünde hala gerçekçi değilim, o zaman oraya gitmek için çekinceleri rezerve ettim. Son dakika iptal edildi. Benim birçok kutsamam için tanrıya şükrediyorum ve 2017'de daha fazla Barış ✌🏽 ile daha iyi bir ua dua ediyorum !!! Bir kişinin dün gece terörist yaptığı şeyleri insanlık dışı ve düz hastalığa çevirmek. Sonsuz dua, etkilenen aileler ve bu büyük şehir çevresindeki herkesle birlikte olacak #Godbless
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