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Rennes Teknik Direktörü Christian Gourcuff Aboubakar'ın transferi için konuştu

Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edilen Fransa Ligi takımlarından Rennes'in teknik direktörü Christian Gourcuff, transfer için açıklamalarda bulundu.

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Vincent Aboubakar, yeni sezonda hangi takımın formasını giyecek? Geçtiğimiz sezon Porto'dan Beşiktaş'a kiralanan Kamerunlu golcünün yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği hala netlik kazanmadı.

Beşiktaş'ın bonservisiyle transfer etmek istediği Aboubakar için Fransa'nın Rennes takımının da devrede olduğu iddia ediliyor. Rennes'in teknik direktörü Christian Gourcuff ise düzenlediği basın toplantısında transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

ABOUBAKAR CEVABI

Aboubakar hakkında sorulan transfer sorusu üzerine Gourcuff, ''Dedikodular hakkında konuşmak istemiyorum. Uzun zamandır transfer yapamıyoruz. Ne istediğini bilen bir grubuz. Kaç tane transfer yapacağımız önemli değil. Genç bir kadromuz var, transferlerle daha da rekabetçi bir kadro olacak. Hücumsal anlamda iyi oyunculara sahibiz'' şeklinde konuştu. (Sporx)

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