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Zidane, Bale'ın Bayern Münih maçında oynayamayacağını açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid'de Zinedine Zidane, Bernabeu'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinden açıklamalarda bulundu.

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Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Bayern Münih ile oynayacakları rövanş maçında Gareth Bale'in sahada olmayacağını açıkladı.

Almanya'da Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid'de Zinedine Zidane, İspanya'da oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"BARCA'YA KARŞI OYNAMASINI UMUYORUM"

Sakatlık yaşayan Gareth Bale hakkında konuşan Fransız teknik adam, "Bale, Bayern Münih'e karşı oynamayacak çünkü risk almak istemiyorum. Sakatlık sonrasında ekibe dönmek için çok çalıştı. Barcelona'ya karşı oynayacağını umuyorum. Bale'in yerine kimin oynayacağını belirledim fakat şu an söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÇAĞRI

Maçın önemini belirtmeye gerek olmadığını düşünen Zidane, "Bu oyunun önemi hakkında konuşmayacağım. Hepimiz ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımız her zamankinden daha büyük bir rol oynamaldıır. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Daima yanımızda oluyorlar fakat böyle bir maçta stadı tamamen doldurmalıyız." şeklinde konuştu.

ISCO YORUMU

İspanyol oyuncu Isco'nun oynama ihtimalini de değerlendiren Zidane, "İstatistiklere baktığımızda şaşırtıcı bir performans ortaya koyuyor. Az dakikalar çok önemli oyunlar çıkardı. Neler olacağını göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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