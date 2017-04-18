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Mario Gomez: Kendime Almanya'dan 6 golle ayrıldı dedirtmeyeceğim

Ünlü Alman dergisi Kicker'e özel açıklamalarda bulunan Mario Gomez, sezon sonunda Wolfsburg ile masaya oturacağını söyledi.

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Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Gomez, Kicker dergisine yaptığı  açıklamada, şimdiye kadar kariyerinde aldığı kararları inanarak verdiğini ve hiç  pişman olmadığını belirterek, "Floransa ve İstanbul'a gitme kararlarını her zaman  verirdim. Floransa düşündüğümden farklı geçse de." ifadelerini kullandı.

Wolfsburg'daki geleceğiyle ilgili de görüş bildiren Alman golcü  "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Elbette bu sezonun nasıl biteceğine bağlı  ancak bir daha ülke dışına gidip gitmeyeceğim konusunda kafa yormuyorum."  açıklamasını yaptı.

Alman ekibiyle 3 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen gelecek sezon  Avrupa kupalarına katılamama durumunda kulüp yönetimiyle görüşeceğini aktaran 31  yaşındaki futbolcu, "Sezon sonunda oturacağız. İyi bir hissim olursa kalacağım.  Görüşlerimiz ve hedeflerimiz çok ayrı olursa çözümler arayacağız. Buna sadece ben  kendim karar vermiyorum. Kendimi takımla özdeşleştiriyorum. Burayı beğeniyorum.  Wolfsburg'da kalmayı düşünebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Kendisinin Wolfsburg'un hayat sigortası olmadığını da ifade eden  Gomez, Çin'den şubat ayında aldığı teklife ilişkin de "Önerilen meblağlar sonrası  kısa bir süre düşündüm. Daha sonra kendime Bundesliga'dan 15. sırada ve  6 golle ayrılamayacağımı söyledim." değerlendirmesinde bulundu.

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