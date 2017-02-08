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Şekip Mosturoğlu: Aziz Yıldırım Advocaat'a yeni sözleşme teklif etti

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın Dick Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulunduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaparken; canlı yayında Advocaat sürprizini de duyurdu.
 
BAŞKAN ADVOCAT'A 1 YILLIK TEKLİF YAPTI
 
Şekip Mosturoğlu FB TV'de yaptığı açıklamada, "Başkan, Advocaat'a 1 yıllık daha teklif yaptı. Advocaat, kolay bir karar olmadığını, düşüneceğini söyledi." ifadelerini kullandı

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