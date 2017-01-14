12 Dev Adam'ın yeni koçu Ufuk Sarıca

Ergin Ataman'ın ayrılmasının ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başantrenör arayışına giren Türkiye Basketbol Federasyonu yönetimi, Ufuk Sarıca ile anlaştı. Halen Beşiktaş Sompo Japan'ı çalıştıran Sarıca ile 4 yıllık sözleşme yapılacak.

Sarıca ilk etapta hem 12 Dev Adam'ı hem de siyah beyazlı takımı çalıştıracak; Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceğine daha sonra karar verilecek.