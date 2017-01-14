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12 Dev Adam'ın yeni koçu Ufuk Sarıca

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne Beşiktaş Sompo Japan'ın koçu Ufuk Sarıca getirildi.

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Ergin Ataman'ın ayrılmasının ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başantrenör arayışına giren Türkiye Basketbol Federasyonu yönetimi, Ufuk Sarıca ile anlaştı. Halen Beşiktaş Sompo Japan'ı çalıştıran Sarıca ile 4 yıllık sözleşme yapılacak.
 
Sarıca ilk etapta hem 12 Dev Adam'ı hem de siyah beyazlı takımı çalıştıracak; Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

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