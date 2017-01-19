Altınordu, Hasan Kabze ile anlaştı

TFF 1.Lig ekiplerinden Sivasspor ile yollarını ayıran Hasan Kabze, bir başka TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile prensip anlaşmasına vardı.

İzmir ekibinin resmi Twitter hesabından transfer doğrulanırken, 'Hasan Kabze ile prensipte anlaşma sağlandı. Pazartesi günü resmi sözleşme imzalıyoruz. Kulübümüz için hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.