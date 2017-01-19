Altınordu, Hasan Kabze ile anlaştı
Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli golcü Hasan Kabze'nin yeni takımı resmen belli oldu.
TFF 1.Lig ekiplerinden Sivasspor ile yollarını ayıran Hasan Kabze, bir başka TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile prensip anlaşmasına vardı.
İzmir ekibinin resmi Twitter hesabından transfer doğrulanırken, 'Hasan Kabze ile prensipte anlaşma sağlandı. Pazartesi günü resmi sözleşme imzalıyoruz. Kulübümüz için hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.