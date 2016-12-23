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Quaresma, Beşiktaş ile imzalıyor

Albayrak: Ricardo Quaresma ile yılbaşı tatili dönüşü 2+1 yıllık kontrat imzalamayı planlıyoruz. Futbolu bıraktıktan sonra da bu camianın bir parçası olacak. Buraya aşık.'

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BEŞİKTAŞ Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Ricardo Quaresma'yla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Sporx.com'a konuşan Albayrak, şunları dile getirdi: "Quaresma ile yılbaşı tatili dönüşü 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Bir süredir kendisiyle ve menajerleriyle sürdürdüğümüz görüşmeler sonunda prensipte anlaştık. Son olarak dün (önceki gün) Quaresma ile görüştük ve 'Yılbaşından sonra imzalayalım' dedi. Quaresma farklı bir oyuncu. 
 
KULÜBE GÖNÜLDEN BAĞLI!..
 
Tıpkı Nouma gibi bu kulübe ve taraftara aşık... Birileri yok gidecek midecek filan diyor. Bunu Quaresma'ya sorsunlar, bakın nasıl cevap alacaklar. Bu kulübe bu renklere gönülden bağlı bir çocuk... Bugüne kadar hiçbir problemimiz olmadı. Quaresma futbolu bıraktıktan sonra da bu camianın bir parçası, gönüllüsü olacak bir oyuncu."

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