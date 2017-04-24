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Kayserispor artık tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'a emanet!

Kayserispor Kulübü, yaptığı açıklamayla Sergen Yalçın'ın yerine takımın başına Mesut Bakkal'ın getirildiği duyurdu.

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Kayserispor'da Muest Bakkal dönemi. Sarı Kırmızılılar, ekibiyle birlikte görevinden istifa eden Sergen Yalçın'ın yerine göreve Mesut Bakkal'ı getirdi.
 
Bakkal, son olarak TFF 1. Lig ekibi Sivasspor'u çalıştırıyordu...
 
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
 
"Kayserispor’umuz sezon sonuna kadar Teknik Direktör Mesut BAKKAL anlaşmaya vardı. Hocamız ile saat 14.00 da düzenlenecek basın toplantısı ile sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyuna duyurulur..
 
Saygılarımızla…
 
Kayserispor Kulübü"

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