Resmen açıklandı: Sneijder, Selçuk ve Carole...
Galatasaray Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanan Carole, Selçuk ve Sneijder'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir FK ile oynanan maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncularımız Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:
Selçuk İnan'ın bugün yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.
Wesley Sneijder’ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.
Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole’ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edilmiştir.
Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."
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