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Levent Nazifoğlu: Rodrigues transferi bitti, Podolski Çin yolcusu

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski'nin Çin'e transfer olacağını ve Garry Rodrigues transferinin bittiğini açıkladı.

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Galatasaray'da flaş gelişme... Antalya'da devre arası kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, Lukas Podolski'nin yüksek ihtimalle Çin'e gideceğini, Rodrigues'in  transferinin ise bittiğini belirtti.
 
"Transfer sezonu bitmeden..."
 
Nazifoğlu, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Podolski'nin Çin'e transfer olmak üzere olduğunu ancak bu transferin Türkiye'deki ara transfer dönemi bitmeden gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken, PAOK'un kanat oyuncusu Rodrigues transferinin ise bittiğini söyledi.

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