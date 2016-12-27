Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'a transferi...

İsmi Beşiktaş ile anılan Frank Fabra ile ilgili olarak Boca Juniors cephesinden ilk kez resmi bir transfer açıklaması geldi.

Arjantin'in ünlü spor gazetesi Ole'de yer alan haberde; Beşiktaş'ın Frank Fabra ile ilgilendiği ve nabız yokladığı ancak şu ana kadar resmi bir teklifin ya da resmi bir görüşmenin olmadığı belirtildi. Kolombiyalı oyuncu Fabra'nın şu an tatilde olduğu, Beşiktaş ile hiç görüşmediği ve 5 Ocak'ta da Boca Juniors'un kampına dahil olacağı ifade edildi.

Boca Juniors'tan Ole'ye yapılan açıklamada, Frank Fabra'nın bonservisinin sadece %50'sinin kulübe ait olduğu, bu %50'lik dilim için 1.8 milyon dolar bonservis ödedikleri ifadeleri yer aldı. Ayrıca, "Frank Fabra'yı sadece 5 milyon dolarlık bir teklife satarız. Daha azına asla olmaz." denildi.

Öte yandan, Frank Fabra ile Beşiktaş dışında ilgilenen başka Avrupa kulüpleri de olduğu, ara transfer döneminden sonra resmi tekliflerin beklendiği belirtildi.

Ocak 2016'ta Independiente Medellin'den Boca Juniors'a transfer olan 25 yaşındaki Frank Fabra, bu sezon 9 maçta 1 gol attı.