Reto Ziegler, MLS ekiplerinden Dallas FC'ye transfer oldu
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
Luzern'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS ekiplerinden Dallas FC'ye transfer oldu.
İsviçreli sol bek Reto Ziegler 2011-2012 ve 2012- 2013'ün 2. yarısında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydi.
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