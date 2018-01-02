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Reto Ziegler, MLS ekiplerinden Dallas FC'ye transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.

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Luzern'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS ekiplerinden Dallas FC'ye transfer oldu.

İsviçreli sol bek Reto Ziegler 2011-2012 ve 2012- 2013'ün 2. yarısında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydi.

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