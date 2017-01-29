Rhodolfo'dan yönetimi şok eden cevap!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında çapraz bağları kopan ve bu neden uzun bir süre sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Luis Rhodolfo, bu sezonun başında da bir sakatlık yaşadı.

Defanstaki yerini Tosic'e kaptıran 30 yaşındaki stoper bu sezon hem Marcelo - Tosic ikilisinin uyumu, hem de sakatlıktan sonra eski performansını yakalayamaması nedeniyle, teknik ekibin de gözünden düşmüştü.

Stopere takviyelerin yapılması ve kendisinden kulüp bulması istenen Rhodolfo, Palmeiras’ın kendisine yaptığı 300 bin Euro’luk teklifi geri çevirdi.

Beşiktaş’tan yıllık 1.4 milyon Euro garanti ücret alan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras’a “Ben burada o paranın kaç katını alıyorum” yanıtını verdi.

Haberturk