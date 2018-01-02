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Ricardo Quaresma: Bana bir ilkokul öğretmenim katlanırdı, bir de Şenol Güneş

Para kazanmak için Çin’e gidenleri anlayabiliyorum, saygı da duyuyorum ama ben para için bir daha bunu yapmam.

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BEŞİKTAŞ’IN yıldızı Quaresma, hayatını anlatan bir kitap yazıyor. Kitapla ilgili Portekiz basınına yansıyan bazı notları şöyle: Futbolu zaten biliyordum ama son dönemde hayatı da öğrendim. Hayatta para kazanmanın çok önemli ama her şey olmadığını Dubai’ye gittiğimde anladım. Nerede, nasıl yaşadığınız ve ne yapamadığınız paradan daha önemli.

BEŞİKTAŞ’TA DEĞER VERİLİYOR

Para kazanmak için Çin’e gidenleri anlayabiliyorum, saygı da duyuyorum. Ailemizi, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünmeliyiz. Ama ben para için bir daha bunu yapmam. Taraftar için oynamak başka bir duygu. İyi bir şey yaptığın zaman buna değer veren insanlar için oynamak harika. Bu yüzden Beşiktaş’tayım.

Bana bir tek Güneş katlanır

QUARESMA: “Bana bir ilkokul öğretmenim katlanırdı, bir de Şenol Güneş katlanıyor. Hata yaptığımda bazı çalıştığım teknik direktörler gibi beni eleştirip, küçük düşürmeye, hatalarımı yüzüme vurup, acımasızca eleştirmeye çalışmıyor. Onunla en çok, ilginç bir şekilde; kazandığımız ve harika oynadığım maçlardan sonra kavga ediyoruz.

Akşam

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