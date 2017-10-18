Ricardo Quaresma: Ligdeki bu durumu tersine çevireceğiz

Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde attığı son 14 golün 8’ine doğrudan katkı yaptı. Üç gol, 5 asiste imza atan Portekizli yıldız müsabaka sonrası, “Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle devam etmeliyiz” dedi.

Quaresma, Süper Lig’deki son 3 maçta 8 puan kaybetmeleriyle ilgili soruya ise “Biz neredeyse üç günde bir maça çıkıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe ise sadece hafta sonları oynuyor. Bizim onlara göre çok daha az dinlenme süremiz var. Ancak geri dönüş yapacağız, ligdeki bu durumu tersine çevireceğiz” yanıtını verdi.